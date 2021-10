Parco di Portofino: "Anci e Regione riscrivono la perimetrazione" - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del Consiglio regionale riceviamo e pubblichiamo la cronaca relativa alla delimitazione del Parco nazionale di Portofino dopo la sentenza Tar Lazio

Luca Garibaldi (Pd-Articolo Uno) ha presentato un’interrogazione, sottoscritta dai colleghi del gruppo, in cui ha chiesto alla giunta quale sia lo stato della sulla delimitazione dei confini del Parco Nazionale di Portofino. Il consigliere ha ricordato il Tar Lazio il 28 giugno 2021 ha ordinato al Ministero dell’Ambiente la delimitazione provvisoria del Parco e che in corso la discussione tra Comuni, Regioni e Ministero e che i Comuni, singolarmente, hanno già espresso chiaramente la loro posizione in merito.

L’assessore ai parchi Alessandro Piana ha risposto che il 10 settembre scorso si è svolto un incontro fra Ministero della Transizione ecologica, Regione, Anci e Comuni interessati in cui è stato deciso che Anci e gli uffici regionali predispongano una perimetrazione alternativa a quella elaborata di Ispra e che sono in corso le interlocuzioni fra i Comuni interessati.