Monterosso: riduzione Tari, il Comune copre tutte le richieste - LevanteNews

Dal Comune di Monterosso

Nel Comune di Monterosso al Mare, che negli scorsi mesi ha disposto la possibilità di richiedere una riduzione tari del 30% per le utenze domestiche e del 20% per quelle commerciali, grazie agli stanziamenti disposti e ai fondi erogati dallo Stato per questo tipo di agevolazione, è stato possibile soddisfare tutte le richieste pervenute per un totale di € 123.526,00.

Sono 108 le attività commerciali e 28 le famiglie che hanno presentato richiesta per accedere all’agevolazione. Lo sconto verrà applicato direttamente nella seconda bolletta TARI che verrà inviata nel mese di novembre.

“Abbiamo cercato di agevolare il più possibile i cittadini, perché sappiamo bene quanto siano state pesanti le conseguenze economiche della crisi sanitaria. Monterosso vuole essere una comunità coesa e solidale, aiutando chi si trova in una difficoltà momentanea; la nostra premura era quella di riuscire a rispondere totalmente alle richieste e siamo soddisfatti dal risultato.” – dichiara il Sindaco.