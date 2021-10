Monteforte: "Con il Novara motivazioni massimali, dobbiamo ricrearle con l’Asti" - LevanteNews

Domani allo Stadio Bosia di Asti va in scena il turno infrasettimanale di Serie D, nel quale il Ligorna affronterà proprio i padroni di casa piemontesi. Biancoblù reduce dal brillante pareggio contro il blasonato Novara, utile a fermare la striscia negativa di tre sconfitte consecutive.

Questo il commento di Mister Monteforte sull’imminente infrasettimanale: “Ci siamo parlati con i ragazzi. Abbiamo detto che dobbiamo cercare di preparare la partita in pochissimo tempo ma con stesso atteggiamento e stessa attenzione mostrati contro il Novara. Partita fondamentale per noi, la continuità è quello che fa la differenza e la stiamo cercando. Ci serve fare una partita importante contro squadra che ha perso una sola partita e che ha compiuto imprese come il pareggio con Novara e Gozzano”.

Qui un’analisi sull’avversaria di domani: “Squadra difficile da incontrare. Gioca a calcio, ha giocatori esperti a cominciare da Virdis, ma anche Taddei. Squadra difficile che ha fatto veramente molto bene, che ha tenuto tutte le partite in grande equilibrio e che ha ribaltato una partita con il Chieri a un quarto d’ora dalla fine. Una partita molto impegnativa”.

Qui, infine, un commento sull’umore nell’ambiente: “L’umore è alto, ci siamo resi conto ancora meglio di aver fatto una grande partita. L’ho rivista con calma, partita di grande spessore di grande livello, senz’altro. Dev’essere una spinta giusta per capire che se facciamo bene le cose possiamo annullare la differenza tecnica rispetto a grandi squadre. Con il Novare le motivazioni sono massimali e quindi bisogna ricreare quelle condizioni”.