Fontanabuona: tunnel, le richieste dei sindaci - LevanteNews

I sindaci della Fontanabuona credono nell’attuazione del tunnel e chiedono che ci si metta subito al lavoro per redigere il progetto esecutivo. Insomma vogliono che si accelerino i tempi. Sembra non si fidino eccessivamente delle promesse e chiedono una commissione permanente con membri del territorio per poter monitorare costantemente l’evolversi della situazione. Infine, sull’esempio di quanto fatto per la ricostruzione del ponte Morandi, chiedono una struttura commissariale in modo da poter velocizzare le diverse procedure.