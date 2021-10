Camogli: crollo loculi, Music for a While, accompagnerà il ricordo - LevanteNews

Dal “Comitato CaligoSuCamogli22Febbraio2021” riceviamo e pubblichiamo

Ricorrenza 22 febbraio – 22 ottobre 2021

Il Comitato CaligoSuCamogli, per l’ottava ricorrenza, la sera del 22 ottobre alle ore 19:00, davanti al cancello del Cimitero, si stringe virtualmente in un abbraccio ai propri cari e si raccoglie in una preghiera sulle note malinconiche,aggraziate e struggenti di Music for a While.

Saranno Silvia Piccollo e FabrizioFancello, orgoglio della nostra Camogli, a ricordare e a rendere omaggio ai nostri cari, con una preghiera che invita alla riflessione ed all’abbandono. Music for a While, Musica per un po’, Musica per evadere, per allontanare le preoccupazioni. Il tono dolce e struggente tutto inglese di questo brano, bene si accompagna al nostro sentimento, ancora attonito ed incredulo di fronte all’enormità che ci ha colpito. Ringraziamo di cuore gli Amici Silvia e Fabrizio per la loro sensibilità e vicinanza e per condividere con tutti noi la loro Musica, regalandoci un momento di magia ed intimità.