Bogliasco: questo mercoledì chiusi gli uffici anagrafe, stato civile e cimiteriali - LevanteNews

Dal Comune di Bogliasco

Domani, mercoledì 20 ottobre e mercoledì 27 ottobre gli uffici anagrafe, stato civile e cimiteriali del Comune di Bogliasco saranno chiusi al pubblico a causa di un aggiornamento dei sistemi informativi dell’ANPR (Anagrafe nazionale popolazione residente).

Ricordiamo a tutte le cittadine e ai cittadini che gli uffici sono aperti dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 11.30 presso la sede comunale e che per il rilascio della carta d’identità elettronica è necessario prendere appuntamento con le seguenti modalità: se possibile inviare una email all’indirizzo anagrafe@comune.bogliasco.ge.it o in alternativa telefonare in orario d’ufficio ai numeri 0103747246 o 0103747269.