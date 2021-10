Aspetti da considerare se si vuole provare a diventare un programmatore di successo - LevanteNews

L’industria tecnologica continua a far registrare percentuali di crescita senza battute d’arresto e il ruolo del programmatore, soprattutto in ambito web, diventa sempre più centrale e necessario per far fronte alle richieste pressanti da parte degli attori più importanti del mercato.

La curiosità attorno a questo mondo è sempre maggiore e sono tante le persone che vogliono sapere come diventare web developer. Il primo step che è necessario compiere è sicuramente quello di seguire un corso specialistico come quello organizzato da aulab, un’esperienza formativa che nel giro di appena 3 mesi e attraverso un approccio che non dimentica l’aspetto pratico, è in grado di fornire le basi necessarie a consentire agli studenti di entrare in poco tempo nel mondo del lavoro.

Ma quante delle persone che hanno raggiunto una preparazione degna di nota, riescono a diventare dei coder di successo? Cosa serve per ritagliarsi un posto da protagonisti in questo settore?

Ecco alcuni aspetti su cui concentrarsi per provare ad uscire dall’anonimato e mettere a frutto nel miglior modo possibile le proprie capacità.

1. Perché si è scelto di diventare programmatori?

Non esiste soltanto una motivazione dietro la scelta di orientarsi lavorativamente verso questo mondo. Comprenderle tutte, aiuta a capire se ci siano i margini per ottenere il tanto ambito successo. Ad esempio, chi si è avvicinato al coding attratto esclusivamente dai guadagni di tutto rispetto che caratterizzano l’operato dei professionisti del settore, non avrà quello slancio di chi ambisce a creare qualcosa in grado di influire in maniera importante sulla vita delle altre persone.

2. Passione per la programmazione

La passione non è solo uno stato emotivo passivo, ma è qualcosa che spinge verso il raggiungimento di risultati superiori alla media. Per questo motivo per avere quella marcia in più nel mondo della programmazione è necessario essere spinti da quella eccitazione che rende ogni esperienza memorabile. Chi vuole ottenere qualcosa di superiore all’ordinario lavorando coi codici deve essere in grado di sacrificare anche parte del proprio tempo libero per assecondare quello che nasce come un lavoro ma che fa parte integrante della propria personalità.

3. L’importanza dell’aspetto attitudinale

Non tutti i tipi di programmazione sono uguali così come gli stessi operatori possono avere caratteristiche diverse. C’è chi ama cimentarsi nella risoluzione dei problemi che si presentano giornalmente con accento sul funzionamento globale del progetto a cui si sta lavorando. Il classico lavoro da dietro le quinte tipo del back-ender. Altri prediligeranno l’aspetto creativo e user-centered legato al front-end. Per dare il meglio di sé il programmatore deve in primis capire quali sono le sue preferenze e i propri punti di forza.

4. Disponibilità al sacrificio

Se si desidera ottenere una cosa bisogna essere disposti a scendere a compromessi anche pesanti a livello personale a familiare. Non ci sono alternative. Le strade semplici non esistono, a maggior ragione se ci riferiamo ad un ambiente altamente competitivo che richiede un aggiornamento continuo delle proprie competenze. Se ci si ritrova a recriminare per non avere abbastanza tempo per gestire la propria quotidianità, questo può essere considerato un campanello d’allarme sulla vostra determinazione a raggiungere quell’obiettivo. Scegliere di limitare le attività fuori dal lavoro non è una pratica da stakanovisti ma, soprattutto nel primo periodo, permette di avere più tempo da dedicare alla causa della propria preparazione.

5. Ok le motivazioni, ma occorre disciplina

Avere il fuoco della passione aiuta, come detto, a vedere il proprio lavoro come un qualcosa di connaturato alla propria vita, ma spesso questa spinta potrebbe facilmente venire meno, influendo sulla propria capacità di produrre e di rispettare le scadenze. In questi casi dovrebbe arrivare in soccorso la disciplina, ossia quell’attitudine che permette di organizzarsi in maniera concreta per massimizzare i risultati anche quando l’apporto delle motivazioni non è ai massimi livelli.