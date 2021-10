Turismo: buone notizie per Natale e Capodanno - LevanteNews

L’estate 2021 resterà nella storia del turismo rivierasco (e non solo) per il forte flusso di ospiti grazie alla pandemia che ha sconsigliato i viaggi all’estero, specie nel timore di restare intrappolati nella quarantene. C’è un’altra cosa che caratterizza il 2021: l’espansione dell’ospitalità di lusso e quella delle case vacanza. Quest’ultima spazia dall’appartamentino alla villa con piscina, giardino e posti auto.

Il fenomeno delle case-vacanza si è scoperto un paio di anni fa quando i Comuni hanno cercato di porre fine alla forte evasione fiscale. E’ nato anche un nuovo mestiere quello di gestore di case-vacanze; non solo provvede ad affittarle, ma si incarica di ovviare a tutte le necessità del cliente; riparare eventuali guasti; se necessario provvedere alla pulizia dell’alloggio; indicare le ditte che possono noleggiare un’imbarcazione; il difficile compito di trovare uno stabilimento balneare con posti liberi; suggerire località da visitare, ristoranti dove cenare, etc etc.

In tempi non sospetti a capire quale sarebbe stato l’andamento della stagione, oltre al sindaco di Portofino Matteo Viacava, erano stati proprio i gestori di case-vacanza che, a differenza di molto albergatori, anziché esibirsi in piagnistei, cercavano di reperire il maggior numero di case per accontentare i clienti.

Gli stessi imprenditori oggi stanno ricevendo prenotazioni in buon numero per le vacanze di Natale e soprattutto per il periodo compreso dal 26 dicembre al 6 gennaio. Considerato che molti alloggi sono prenotati fino al 2 novembre, si può presumere che il turismo andrà in letargo dal 3 novembre. Ricordando che il 7 dicembre è Sant’Ambrogio e l’8 la festa dell’Immacolata con possibile arrivo, tempo permettendo, di molti milanesi. Dall’8 dicembre a vivacizzare il commercio sarà l’imminenza del Natale.