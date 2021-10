Serie D: derby amaro per la Lavagnese, il Sestri si impone con Mesina - LevanteNews

Secondo derby e seconda sconfitta per i bianconeri di mister Fasano che nonostante il buon periodo non riescono a uscire indenni dal Sivori.

Il gol partita arriva già all’8′ quando Mesina è lesto a raccogliere un lancio dalle retrovie e ad infilare Calzetta in contropiede. La Lavagnese non ci sta e tre minuti dopo Lombardi prova ad impegnare Salvalaggio che però si fa trovare al posto giusto.

Il più pimpante tra i rossoblù è Gonella che impensierisce Calzetta al 13′ ma senza sortire effetti, la prima frazione corre via veloce con tanti contropiede e una maggior supremazia territoriale della Lavagnese.

Nella ripresa il Sestri si riprende il campo e la Lavagnese fatica più del previsto a costruire azioni pericolose, la più importante sarà alla fine quella capitata sulla testa di Casagrande al 62′ che colpirà l’esterno della rete.

Al 64′ buona manovra dei padroni di casa ma rete annullata al Sestri per fuorigioco di Bonaventura.

Al 75′ grande parata di riflessi per Calzetta che neutralizza la conclusione ravvicinata di Gonella e tre minuti dopo bella palla a giro di Cuneo che non inquadra lo specchio della porta. L’ultima azione degna di nota è l’espulsione di Fenati al 95′ per somma di ammonizioni.

Prossimo impegno per i bianconeri già mercoledì prossimo al Riboli contro la rivelazione Vado.

SESTRI LEVANTE: Salvalaggio, Podda, Mafezzoli, Pane, Fenati, Soplantai, Gonella, Bianchi (88′ Lazzaretti), Mesina, Bonaventura (65′ Cuneo), Ferretti (78′ Grosso).

A disposizione: Tozaj, Parlanti, Bancalari, Puricelli, Furno, Sakaj. All. Vincenzo Cammaroto.

LAVAGNESE: Calzetta, Sommovigo (91′ Oliveri), Scorza (82′ Romagnoli), Avellino, Casagrande, Bacigalupo, Rovido (77′ D’Arcangelo), Amendola, Croci, Dotto, Lombardi (77′ Righetti).

A disposizione: Ravetto, Bertoletti, Tissone, Amerise, Vatteroni. All. Gianluca Fasano.

Arbitro: Edoardo Papale di Torino.