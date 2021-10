Santa: The Strange Flowers al Circolo Arci Orchidea - LevanteNews

Dal Circolo Arci Culturale Polivalente Aps “Orchidea”

The Strange Flowers in concerto. Lo storico gruppo psichedelico pisano ritorna sabato 23 ottobre al nostro Circolo per presentare dal vivo il nuovo album “Songs for Imaginary Movies”!

Info: https://www.facebook.com/events/255177216503622/

♫ “Blue”: https://youtu.be/nps7gaVm1v0

♫ “Heal”: https://youtu.be/Xu0JLs6mLQI

Ore 21.30: apertura Circolo

Ore 22.00: concerto

Ingresso € 8,00 – riservato ai soci Arci.

Chi è sprovvisto di tessera può iscriversi all’ingresso.

Costo tessera € 10,00.

‼️ Si consiglia la prenotazione ‼️

‼️ Mail: arcisanta@gmail.com ‼️

‼️ In ottemperanza alle disposizioni del DL 23 Luglio 2021, nr 105, l’accesso al Circolo sarà consentito solo se in possesso di Certificazione Verde COVID-19 (Green Pass) ‼️