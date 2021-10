Recco: rifiuti, svolta per il conferimento in centro - LevanteNews

Svolta per il conferimento dei rifiuti in centro a Recco. Edvige Fanin, vicesindaco e assessore all’Ambiente, parte con un’ iniziativa destinata a rendere accettabile l’area di conferimento al termine di via 4 Novembre, davanti alla libreria Capurro, salotto culturale cittadino. Diverse attività non domestiche smetteranno di conferire i loro rifiuti nell’area; dopo averli differenziati li sistemeranno in un recinto attiguo alla così detta “Loderini”.

Le aziende che avranno una chiave per accedere alla nuova zona di conferimento sono: “Teo’s”; la “Fassoneria”; il bar “Gardella”; il “Ristorante del Ponte”; i due punti “Tossini” che gravitano in centro.

Spiega il vicesindaco Edvige Fanin: “Ho pensato di creare delle mini isole ecologiche in centro. Quello attiguo all’area Loderini è il primo blocco cui ne seguirà un secondo in un punto che devo ancora stabilire. In attesa di estendere la nuova raccolta differenziata in centro, questa prima soluzione porterà certamente ad una riduzione dei bidoni in via 4 Novembre”.

Lo spazio assumerà senza dubbio un aspetto più ordinato e dignitoso.