Recco: completata la scogliera-argine sulla sponda sinistra - LevanteNews

Dallo staff del sindaco di Recco Carlo Gandolfo

Terminati i lavori che hanno interessato il tratto litoraneo compreso tra Punta Sant’Anna e il Faro, per rinforzare e allungare di 15 metri il pennello in massi naturali che separa l’alveo del torrente Recco dalla spiaggia centrale. Il sindaco Carlo Gandolfo con un sopralluogo ha verificato da vicino la conclusione di un’opera che svolgerà in maniera efficace il compito di rallentare la corrente del mare in prossimità della sponda, per ridurre i processi erosivi che interessano la spiaggia. “Il rafforzamento della scogliera è un’opera di difesa dal valore strategico – commentano il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore ai lavori pubblici Caterina Peragallo – in quanto agevolerà anche il deflusso verso mare delle acque del torrente. Questo intervento appena concluso costituisce la soluzione tecnica migliore per rispondere agli obiettivi di tutela della costa”.

I lavori, partiti solo al termine della stagione balneare, hanno avuto un costo di oltre 52mila euro.