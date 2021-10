Rapallo: progetto "Comunità in progress", tanti volontari e contributi - LevanteNews

Riceviamo e pubblichiamo

Il Comune di Rapallo si conferma un ente che investe risorse e competenze nel sociale con progetti innovativi e inclusivi grazie alla fondamentale collaborazione del mondo del Volontariato e dell’associazionismo cittadino.

Questo pomeriggio si è svolto un sopralluogo dei responsabili della Compagnia di San Paolo al Social Housing di piazza Molfino. Ad accompagnarli nella visita, insieme al sindaco Carlo Bagnasco, la consigliera Elisabetta Ricci e la dirigente Anna Drovandi. Ammonta a 60.000 euro il contributo elargito dalla Compagnia di San Paolo, a cui si aggiungono 50.000 euro da parte di Fondazione Carige per dare vita al progetto “Comunità in Progress”.

Oltre 160 sono le persone venute in contatto con il progetto e le relative attività; oltre 70, quelle che hanno preso parte alle attività organizzate e fruito di servizi.

Più di venti volontari e dieci professionisti hanno invece dato vita alle varie iniziative. Tra queste, “La ginnastica sul mare” (attività fisica adattata in spiaggia a Zoagli a cura dell’associazione Ben-essere), “Ti telefono” (servizio di telefono amico organizzato dalla pubblica assistenza Croce Bianca Rapallese), “Supporto psicologico” (servizio di A.I.M.A. Tigullio), “Aggiorna-menti” (che ha visto i giovani volontari della Parrocchia dei santo Gervasio e Protasio Rapallo e dei Volontari del Soccorso Sant’Anna Rapallo impegnati per rendere più agevole alle persone non troppo avvezze alla tecnologia l’utilizzo dello smartphone), “Un burraco per tutti” (il celebre gioco di carte utile per tenere allenata la memoria, proposto dalla Consulta del Volontariato Rapallo) e “Stiamo insieme!” (momenti di svago, gioco, cultura e convivialità con i volontari dell’associazione Aiutateci ad Aiutare).

Per tutto questoi lavoro il sindaco ringrazia in particolare il vice sindaco Pier Giorgio Brigati, gli uffici comunali e tutti i volontari che stanno prendendo parte alle iniziative.