Rapallo: "Parco Portofino, noi Pd e un'iniziativa innovativa" - LevanteNews

Dal Circolo Pd di Rapallo

Sabato 16 ottobre, presso il Chiosco della Musica, abbiamo dedicato la mattinata alla manifestazione a favore del

Parco Nazionale di Portofino; è stata per la nostra città un momento di alta politica e partecipazione.

Per la prima volta si è resa concretamente partecipe la cittadinanza, esponendogli di persona le reali opportunità

che un Parco Nazionale porterebbe alla nostra città; un aspetto, questo, che in tre anni e mezzo non si è mai preso

in considerazione né da parte della Regione Liguria né tanto meno dal nostro Comune.



E’ stata un’iniziativa che in modo innovativo ha visto partecipe tutta l’opposizione, che si è dimostrata coesa,

unita verso lo stesso obbiettivo e consapevole che da quella Piazza partiva un nuovo progetto firmato

RiaccendiRapallo; un progetto di vita che vuole includere oltre alle forze politiche di opposizione la società civile, le

cittadine e cittadini che negli ultimi anni, purtroppo sempre in un numero più considerevole, si sono allontanato dalla

vita amministrativa della loro città.



L’iniziativa di sabato ha dimostrato che si può aggregare più persone non dello stesso partito su temi importanti per il

nostro futuro. A Rapallo è ripartita una idea di domani diverso da quello che abbiamo avuto fino ad oggi, volta a realizzare una città più inclusiva, più accogliente per i nostri giovani (e non solo) e che possa offrire più lavoro oltre che più Green.



Il Parco Nazionale di Portofino può contribuire a realizzare tutto questo. Per tali motivi come PD abbiamo votato

favore della proposta della maggioranza del Consiglio Comunale, anche se riteniamo che 800 ettari di Parco siano

troppo pochi per Rapallo. Siamo stati coerenti con le nostre posizioni espresse in questi anni in cui ci siamo battuti al

fianco delle Associazioni Ambientaliste che tanto hanno fatto per arrivare oggi al risultato di vedere partire il Parco

Nazionale di Portofino. Quindi ora ci batteremo perché aumentino gli ettari a disposizione: quella di ieri è stata solo una partenza, ora indietro non si può tornare.