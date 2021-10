Rapallo: Easy Kart, Matteo Gallo al secondi posto - LevanteNews

Da Claudio Vacca

Quarto posto assoluto in classifica generale alla fine del campionato Italiano Easy kart Cat 60 cc., su 38 partecipanti.

2° posto assoluto nella 20^ edizione della Gran Finale Internazionale Easy kart, su 40 iscritti.

Questi sono i risultati alla fine della stagione del tredicenne Matteo Gallo pilota karting di Rapallo.

Cosa poter dire ad un ragazzo che sarà “uscito” in tutto l’anno tra gare e allenamenti solo 11 volte ed ottenere questi importanti successi, niente…

Possiamo essere solo un po’ dispiaciuti che nessuno dei nostri concittadini abbia creduto in lui , come lui ha creduto in quello che faceva con passione e dedizione, soffrendo in silenzio quando vedeva e sapeva che tutti i suoi diretti avversari erano settimanalmente in pista ad allenarsi per essere sempre più competitivi.

Volevo ringraziare personalmente chi ci ha fatto conoscere questo mondo e la scuderia Kronoracingteam di Treviso per aver fatto sì che Matteo potesse sempre correre in pista al meglio in questa stagione.