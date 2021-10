Rapallo: Accademia culturale, i corsi ripartono dal 15 novembre - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del Comune di Rapallo

Dopo un anno e mezzo di chiusura a causa della pandemia da covid 19, le attività dell’Accademia Culturale di Rapallo riprenderanno a partire dal 15 Novembre, un ulteriore segnale di ritorno alla normalità.

“Sono lieto di poter annunciare che, dopo una serie di verifiche e di adeguamenti sia finalmente possibile far riprendere i corsi dell’Accademia Culturale di Rapallo” – spiega il Presidente, dott. Guido Gigli. “Prima di procedere alla ripresa delle attività, abbiamo provveduto a garantire una presenza costante di personale ausiliario per tutto il tempo in cui la sede di Villa Queirolo sarà aperta, uno sforzo non da poco che è stato possibile grazie alla generosa disponibilità del Comune di Rapallo. I corsi saranno quelli soliti, con l’aggiunta di un corso di musica per giovani allievi gestito dall’Associazione Pucciarelli.”

” Sono davvero entusiasta della ripresa dei corsi della nostra prestigiosa Accademia Culturale, fiore all’occhiello della Città, di cui, in questo lungo periodo di emergenza si è sentita fortemente la mancanza. Come sindaco e assessore alla cultura mi sono impegnato insieme al Presidente dott. Guido Gigli, perché questo potesse accadere nel minor tempo possibile, sempre salvaguardando la salute pubblica” – dichiara il sindaco Carlo Bagnasco- che aggiunge: “Ringrazio tutti i docenti, gli organizzatori ed i corsisti per continuare a tener viva una realtà di livello, che offre una reale opportunità di conoscenza, crescita e confronto ai tanti iscritti.”

Ci sono delle sostanziali novità, conseguenze dell’emergenza pandemica e delle norme che regolano le attività della Pubblica Amministrazione: da quest’anno l’iscrizione potrà essere effettuata unicamente on line, inviando una mail a turismo@comune.rapallo.ge.it e indicando il corso al quale si richiede l’iscrizione. Per frequentare i corsi sarà obbligatorio essere muniti di green pass o di tampone negativo in corso di validità. Visto poi l’obbligo di mantenere il distanziamento di un metro, non sarà possibile superare la capienza delle aule, per cui le iscrizioni saranno accettate fino al raggiungimento dei posti disponibili in base all’ordine di invio delle richieste. In caso di richieste superiori alla capienza, sarà creata una lista di attesa e valutata la possibilità di raddoppiare il corso. Il numero minimo di iscritti dovrà essere di 4 persone. Il pagamento della quota di iscrizione, che potrà essere effettuato entro il 13/12/2021, dovrà essere anch’esso eseguito con il metodo Pagopa, scaricando e compilando il modulo apposito sul sito del Comune di Rapallo.

Al numero di telefono 0185 680373, al lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9.00 alle 12.00, sarà possibile ottenere delucidazioni su tali modalità.

A gennaio, comunica ancora la Presidenza, riprenderanno anche le conferenze su argomenti di cultura generale. Saranno circa 40 incontri da gennaio a maggio, di norma al lunedì e al venerdì pomeriggio alle ore 16.00, anche in questo caso fruibili solo dagli iscritti in possesso del green pass o del tampone e rispettando la capienza delle aule (41 posti). L’elenco delle conferenze e dei corrispondenti relatori sarà disponibile a breve.”

Questi i corsi disponibili:

Inglese I° livello (Prof. Marina Cattoni)

Inglese II° livello (Prof. Marina Cattoni)

Inglese I° livello (Prof. Evelina Pizzi)

Inglese Conversazione

Francese I° livello

Francese 2° livello e conversazione

Tedesco I° livello

Tedesco II° livello e conversazione

Spagnolo I° livello

Spagnolo II° livello e conversazione

Russo I° livello

Russo II° livello e conversazione

Cinese

Ginnastica (sede: Casa della Gioventù)

Scrittura Autobiografica

Musica

Teatro

Pittura

Manualità Plastica e Creativa e Simbologia delle Pietre

Disegna dal vero

Ardesia

Pizzo al Tombolo (Sig.ra Toribia Garigali)

Pizzo al Tombolo (corso autogestito)

Ricamo

Capienza aule:

– Aula lingue 15

– Aula Ricamo 16

– Sala Conferenze primo piano 25

– Sala Conferenze piano terra 16

– Aula Pittura 19

– Aula Ardesia 10

– Aula Manualità Plastica e Creativa 6