Prima Categoria: a Chiavari la spunta la Cogornese, Riese battuto - LevanteNews

Riese – Cogornese 1-2 Artan Brakollari

Clima quasi estivo più che autunnale al Franco Celeri di Chiavari, dove per la 3a giornata Riese e Cogornese si affrontano da derby sentito ma con reciproco rispetto.

Partenza scoppiettante: D’Alpaos al 5′ prende le misure dal limite che 60″ dopo non sbaglia per lo 0-1.

9′ sugli sviluppi di un angolo Artan Brakollari in mischia fa 1-1.

Abbiamo assenze nel ruolo nevralgico, ma improvvisando si rischia: difatti anche se la Cogornese ha solo 2 palle nitide con Molinelli e Larizza al 14′ e 19′, molto clamorosa sopratutto la prima che ci grazia, non riusciamo mai a ribattere ne a limitare. Più quasi per demeriti altrui che non fanno male.

Raffo al 38′ e Maineri al 39′ con tiri dal limite tengono in ansia le retroguardie avversarie su cui si chiude il promo tempo. Secondo vede un passo diverso da parte dei nostri nei primi 25′.

50′ Cappelli crossa, libera male la difesa, cade perfetta per Pellegrino di collo ma il difensore salva un gol praticamente certo; 52′ azione personale di Cappelli con tiro mezzo al giro alto di poco sulla traversa ed al 72′ sua altra azione personale di Cappelli trova un De Michiel attento sul suo palo.

Ma da lì non teniamo più testa e la Cogornese ci butta in un angolo e da lì non si esce più: 77’Molinelli da ottima posizione viene ipnotizzato da Tagliavia, 83′ Larizza ha un cadeau quasi a porta vuota che spreca malamente.

Nassani al 87′ di controbalzo viene chiuso, al 92′ Donadeo sugli sviluppi di una rimessa laterale e di una mischia fa 1-2 con gioco partita ed incontro. Avevamo defezioni contro una squadra forte esperta e tecnica.

Ma se l’umiltà è la virtù dei forti, a noi oggi ci è decisamente mancata.

Ci fermiamo per la sosta forzata dove speriamo di recuperare gli infortunati, mettere minuti nelle gambe a tutti.

Ma nella giornata di Halloween al Piombo contro la Calvarese, ci vuole totalmente un altra Riese.

Riese: Tagliavia Isaja Arpe Brakollari Bertani Peloson Raffo (59’Selva) Gremo (46’Tassano) Pellegrino Bianco (76’Sadik) Cappelli. Riva Bernardi Bove Mecaj Loddo Gianfrande. All.Oggiano

Cogornese: De Michiel Mosto Brizzolara Maineri(62’Merlo) Rossi Mazzino D’Alpaos Donadeo Molinelli Larizza (86’Nassani) Rugari (63’Barbieri). De Scalzo De Mattei Ortona Romanengo Ghirlanda Beronio. All. Bacigalupo