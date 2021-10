Lavagnese: convincente 3-0 della Juniores contro l'Imperia - LevanteNews

Dall’Usd Lavagnese 1919

Convincente e anche meno larga di quello che abbiamo visto in campo, la vittoria dei nostri Ragazzi Bianconeri sabato al Riboli contro la compagine ponentina dell’Imperia. Con un’insolita casacca verde, partiamo per conquistare i primi 3 punti della stagione e che le intenzioni siano in quella direzione, lo testimoniano i primi 30′ di gioco, nei quali i nostri avversari si affacciano ben poche e rare volte dalle parti di Guerrino, siamo noi a comandare il gioco ma anche a dilapidare almeno 3 o 4 occasioni da gol con D’Alessandro, Lauro e con qualche maldestro tiro da fuori.

La pressione è continua e a volte incessante, arriviamo piuttosto facilmente dalle parti di Anfosso ma non riusciamo ad incidere, la retroguardia spinge, il centrocampo costruisce, gli esterni galoppano ma la palla non vuole sapere di insaccarsi ed allora, dopo 45′ di assoluto dominio, rifiatiamo negli spogliatoi per uscire nella ripresa e concretizzare tanta supremazia.

Ci bastano 2′ e finalmente tanta determinazione porta al gol, incornata di testa di Guglielmi e vantaggio in casella, come spesso avviene, una volta scardinata la coriacea difesa dei nerazzurri, si aprono gli spazi giusti ed i nostri esterni mettono palle interessanti una dopo l’altra, su una di queste, in un’area piuttosto sgombra da difensori, D’Alessandro raddoppia, anch’egli di testa all’11’ di gioco, portando così a due le sue personali marcature in campionato.

Iniziano le sostituzioni di Mister Barresi, al 12′ Costanzo, appena entrato sigla il 3-0 ma il gol viene annullato per una sospetta posizione di off side,, al 22′ entra Casoni per Cova, iniziando un suo personale show, fatto di discese sulla sinistra, dialoghi stretti in avanti e una semi rovesciata di ottima fattura che si è chiusa al lato, tanto lavoro, inevitabilmente, lo premia al 35′ quando su un batti e ribatti dentro l’area avversaria, trova il giusto spiraglio per mettere in ghiaccio l’incontro, siglando il definitivo 3-0.

La prima vittoria è stata coronata da un bel gioco e da tante occasioni, peccato non averle concluse in maniera vincente, la squadra cresce e con essa il gioco, sabato vedremo se tutto questo continuerà ad Asti, avversari della 4a Giornata di Campionato.