Lavagna: stop ai lavori di asfaltatura in alcune vie cittadine - LevanteNews

Dalla pagina Facebook del comune di Lavagna

Conclusi gli interventi di riasfaltatura iniziati il 13 settembre 2021. Dopo l’Aurelia, riasfaltata già qualche mese fa, è stato ripristinato integralmente il manto stradale in via Cesare Battisti, corso Buenos Aires, via Riboli, via Fieschi e via Moggia fino al confine con il comune limitrofo di Cogorno

Approvato poi nell’ultima giunta comunale il progetto definitivo-esecutivo di messa in sicurezza di altre porzioni di pavimentazione stradale, per cui si prevede al più presto di iniziare con nuovi lavori.

Nell’attesa di programmare l’inizio degli interventi, tante saranno le strade interessate da questa altra importante tranche di lavori:

giunta di collegamento tra Via Previati e Ponte della Pace

corso Genova a ponente di Via Cesare Battisti

parte restante di C.so Buenos Aires al confine con il Ponte della Libertà

via Garibaldi a ponente di Via Natale Paggi

via Natale Paggi a mare di via Garibaldi

via Don Bobbio

uscita carrabile piazza Innocenzo IV

via Colombo tra via Marsala e piazza Cordeviola

via XX settembre lato ponente

via Franzoni uscita su via Sanguineti

rotatoria di piazza Torino

via Rigone

via Maffi

alcune vie di Cavi Arenelle (via Piacenza a monte di via Pavia, tratti di via Legnano ed incrocio con via Alessandria, via Parma lato mare)

via Crocetta