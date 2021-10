Lavagna: interventi al litorale, ultimi giorni per completare le rifiniture - LevanteNews

Da Franca Cardinali

Ultimi giorni di lavoro per la conclusione della fase 1 relativa al consolidamento e aumento della resilienza del litorale di Lavagna. Si tratta delle rifiniture di completamento individuate attraverso la verifica subacquea delle opere realizzate prima dell’estate.

Nel frattempo è già stato affidato l’appalto per la fase 2, che comprende il tratto tra i pennelli 8 e 1 , comunemente detto dello Chez Vous, su cui lo scorso hanno furono fatti solo interventi di ripascimento stagionale. In questa tornata il finanziamento erogato dalla regione attraverso la struttura commissariale istituita in relazione ai danneggiamenti degli eccezionali eventi meteorologici del 2018, prevede uno stanziamento di 2,5 milioni di euro.

I lavori, che partiranno a breve, si concluderanno prima della prossima stagione estiva. Anche quest’anno il tempestivo inizio cerca prudentemente di anticipare la conclusione dei lavori in modo che il mare possa “lavorare” sul materiale distribuito sulle spiagge, augurandoci che il meteo non replichi la lunga serie di eventi negativi dello scorso anno, così da rendere più gradevole l’attività balneare.

E al miglioramento delle nostre spiagge, prima della stagione balneare, contribuirà anche lo stanziamento di circa 28.000 euro, appena assegnato a Lavagna da Regione Liguria. La prossima estate avremo finalmente un litorale che da tanti anni non vedevamo più !