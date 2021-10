Lavagna: il Blue Sea Basket sbanca il terreno di Genova - LevanteNews

Da Blue Sea Basket Lavagna

1.a GIORNATA CAMPIONATO SERIE D

Virtus Basket Genova 64 – Blue Sea Basket Lavagna 73

Esordio per la nostra prima squadra che sabato pomeriggio è riuscita a conquistare i primi due punti dell’anno contro i padroni di casa della Virtus Basket Genova. Partita dai diversi volti che ha visto i nostri ragazzi alternare giocate interessanti e buona concentrazione difensiva, a cali di tensione mortiferi che hanno rischiato di compromettere in più occasioni l’esito di una gara più volte indirizzata a nostro favore.

I fattori sono stati molteplici, tra i quali certamente la disabitudine a giocare partite di campionato (l’anno e mezzo di inattività causa Covid si è fatto sentire particolarmente), gli automatismi ancora lontani dall’essere rodati, una condizione fisica non ottimale, il tutto complicato da una squadra di casa ben organizzata che non ha mai mollato e ha saputo tornare in partita per ben due volte ricucendo gap di punteggio importanti.

Le parole di Coach Carraro a fine gara: “Siamo stati bravi a portare a casa una partita insidiosa, fatta da troppi alti e bassi, e di conseguenza dall’esito mai scontato. Complimenti ai miei ragazzi che hanno saputo andare oltre le difficoltà palesatesi nel corso della gara, senza mai disunirsi, rispondendo per due volte ai rientri in partita di Virtus.

C’è ancora tanto da lavorare ma sono contento per i due punti conquistati, a maggior ragione perchè sono convinto che saranno molte le squadre che “cadranno” su questo campo nel corso della stagione”.

Il prossimo appuntamento è previsto per Sabato 23 Ottobre ore 18.00 presso il Centro Sportivo Acquarone di Chiavari contro BVC Sanremo, nella giornata che segnerà l’esordio in casa dei nostri ragazzi.