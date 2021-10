Entella, la buona notizia è il ritorno di Chiosa tra i convocati - LevanteNews

La Virtus Entella torna in campo domani alle 21 contro la Vis Pesaro: per la prima volta in questa stagione Mister Volpe ha convocato Marco Chiosa. Il centrale, quindi, torna a disposizione dopo il lungo stop dovuto alla rottura del crociato.

Non saranno della partita, invece, Morosini e Rada. L’attaccante si è dovuto fermare per una tendinite acuta all’adduttore, mentre il centrocampista domani verrà sottoposto agli esami strumentali a seguito del fastidio all’adduttore accusato nella rifinitura pre Siena.