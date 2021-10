Al ballottaggio, a Rondonina, ci sono stati quattro votanti in più. Tre preferenze in più sono andate a Gaetanino Tufaro che diventa sindaco; a Claudio Casassa il 23esimo voto sarebbe stato risolutivo due domeniche fa, non al secondo turno. Nelle 49 schede depositate nell’urna, nessuna bianca, nessuna nulla e nessuna contestata. Ora Rondanina è destinata a tornare alla quotidianità e nella sua invidiabile quiete.