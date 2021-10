Eccellenza: il Rapallo si impone sul terreno del Rivasamba - LevanteNews

Dalla pagina Facebook dei Vecchi Ruentini

ECCELLENZA GIRONE B, 6A GIORNATA:

RIVASAMBA – RAPALLO RIVAROLESE 0-1

RETE: 49° Chiarabini (RR)

ARBITRO: Sig. Fabrizio Tortora di Albenga

SPETTATORI: 200 circa.

Seconda vittoria di fila per i ragazzi di mister Fresia e prima in trasferta al termine di una prestazione convincente dove tutto il collettivo ha dato il massimo per giungere ad una non facile vittoria. Al cospetto di una buona cornice di pubblico e in una giornata molto calda per la stagione, le due squadre hanno dato vita ad un incontro combattuto deciso da un gran gol bianconero e dalle parate di uno Scatolini in giornata di gran spolvero.

La prima azione degna di nota è al 9°, quando un errato disimpegno in difesa del Rivasamba, mette Paterno in condizione di concludere, ma viene anticipato dal portiere. Al 14° tiro di Ymeri dal limite, palla deviata in angolo. Un minuto dopo cross di Panepinto, colpo di testa di Carbone alto di poco. Al 16° un’azione personale di Chiarabini si conclude con la conclusione del numero sette rapallese che viene però neutralizzata. La prima frazione di gioco a questo punto si trascina avanti con nessun’altra occasione degna di nota, e si va quindi al riposo.

La ripresa si apre con il vantaggio ospite con un eurogol di Chiarabini al 49° che dai 25 metri fulmina il portiere di casa con un bolide che si insacca nel sette opposto, 0-1! Il Rivasamba non ci sta e al 60° una spettacolare rovesciata di Scarpino, trova uno Scatolini prodigioso nell’opporsi con una parata d’istinto. Al 64° un tiro di chiarabini appena dentro l’area viene parato. Al 65à tiro di Cusato per i padroni di casa, Scatolini si salva in angolo. Al 73° errore in difesa di Monarda, ma fortunatamente per noi Gandolfo spreca malamente a lato.All’81° Zunino ruba palla a Porro, ma il difensore del Rivasamba recupera e devia la conclusione dell’attaccante bianconero. Ultima azione all’85° quando Gandolfo si incunea in area, ma conclude sul fondo. Triplice fischio finale del direttore di gara, e vittoria per i nostri ragazzi.

Il prossimo turno vedrà arrivare al “Macera” il Molassana Boero, compagine ampiamente alla nostra portata, oggi sconfitta in casa dalla Sestrese 0-1: la massima concentrazione comunque sarà necessaria per proseguire nella striscia di vittorie, in modo da migliorare ulteriormente la nostra classifica!