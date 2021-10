Cicagna: passerella ciclopedonale di Monleone, sì al progetto esecutivo - LevanteNews

Dalla pagina Facebook del comune di Cicagna

Approvato in Giunta il Progetto esecutivo per la ristrutturazione della passerella ciclopedonale di Monleone. L’intervento consiste in un importante intervento di risanamento della passerella con impalcato in legno sospesa sul torrente Lavagna tenuta da funi portanti collegate a due portali in cemento armato che reggono il piano viario.

Questa infrastruttura ha una grande importanza per il collegamento ciclopedonale degli abitati di Monleone con Cicagna capoluogo e Pianezza, ha una grande valenza anche turistica per l’unicità del suo genere sul nostro comprensorio. Un intervento di recupero del piano calpestabile lo avevamo approntato recentemente proprio per mitigare i danni causati dalla vetustà della struttura, intervento che ci ha permesso di ripartire il carico consentendoci il tempo necessario per predisporre una progettazione esecutiva che ci permettesse di traguardare una ristrutturazione completa dell’infrastruttura.

Il Progetto esecutivo approvato prevede: il consolidamento dei portali in cemento armato, la realizzazione di nuovi ancoraggi e sostituzione delle funi, la realizzazione del nuovo impalcato in legno e con l’occasione la realizzazione di una suggestiva illuminazione artistica con installazione di telecamere di contesto per videosorvegliare l’accesso alla passerella ed un tratto di pista ciclabile.

Un intervento decisamente necessario e importante sotto l’aspetto economico, il costo complessivo, infatti, per le opere comprese spese tecniche somma a circa 160 mila euro. Grazie alla progettazione esecutiva proveremo come Amministrazione a chiedere finanziamenti sui Bandi recentemente aperti, con l’impegno comunque di realizzarlo entro la prossima estate per preservare e riportare questa nostra suggestiva passerella alle sue condizioni originarie ripristinandone la totale sicurezza.