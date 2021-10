Amt: corse soppresse in provincia, le previsioni per martedì - LevanteNews

Dall’ufficio stampa di Amt

Per la giornata di martedì 19 ottobre, sulla base delle segnalazioni preventive di assenza per mancanza di Green Pass ricevute dal personale, AMT ha previsto servizio pressoché regolare a Genova e alcune criticità in area provinciale.

• Servizio provinciale

Si prevede la soppressione di diverse corse di servizio, indicativamente circa il 5% del totale corse. Risultano, invece, garantiti i servizi per disabili, scuolabus e scolastici supplementari.

L’azienda fornirà ulteriori informazioni sulle eventuali variazioni di servizio.