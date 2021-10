Valfontanabuona: Gran Premio all'insegna della sicurezza - LevanteNews

Dalla ASD Velo val Fontanabuona

Una margherita da sfogliare giorno dopo giorno. Il Velo Val Fontanabuona con il presidente Roberto Portunato è al lavoro affinché il Gran Premio Valfontanabuona Trofeo Comune di San Colombano Certenoli, internazionale di ciclocross in programma domenica 5 dicembre a San Colombano Certenoli, sia un evento indimenticabile.

Al primo posto ci sono corridori, team partecipanti ed un percorso che se pur non particolarmente impegnativo si annuncia spettacolare e tecnico. Ovviamente le condizioni climatiche potrebbero renderlo maggiormente impegnativo.

Detto del principale compito degli organizzatori numerose sono le iniziative collaterali che saranno annunciate nelle prossime settimane. La prima riguarda la sicurezza di atleti, addetti ai lavori e pubblico. Il Velo Val Fontanabuona che organizza l’evento in collaborazione con Regione Liguria e Comune di San Colombano Certenoli, per il giorno della gara assicura la presenza di una postazione sanitaria dove, a prezzi di mercato, lo Studio Dott. Gussoni di Genova, con personale specializzato, sarà in grado di fornire tamponi rapidi e green pass.

La salute è il primo dovere della vita e il Velo Val Fontanabuona vuole garantirla in occasione del ciclocross internazionale.