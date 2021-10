Sestri: simulazioni e punti informativi, la nuova edizione di "Protezione Civile in festa" - LevanteNews

Dalla pagina Facebook del Comune di Sestri Levante

Da sempre, la Protezione civile è un punto di riferimento per la collettività grazie al vivo impegno che quotidianamente i membri del dipartimento investono per tutelare la comunità garantendone la sicurezza.

Per questo oggi siamo felici di poter ospitare la nuova edizione di 𝐏𝐫𝐨𝐭𝐞𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐜𝐢𝐯𝐢𝐥𝐞 𝐢𝐧 𝐟𝐞𝐬𝐭𝐚, che fra simulazioni di intervento e punti informativi non solo celebra il grande lavoro svolto dai suoi membri, ma vuole aumentare il livello di consapevolezza della popolazione nei confronti di chi si mette in gioco per tutti noi.

Cogliamo l’occasione per ringraziare tutti, dai volontari alle forze dell’ordine, i vigili del fuoco e le pubbliche assistenze per essere sempre al fianco dei cittadini in situazioni di emergenza.