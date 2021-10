Riviera: spiagge come a giugno e code al rientro - LevanteNews

Un autunno primaverile con temperature sui 12 gradi all’alba che diventano primaverili col passare delle ore e folle di persone che arrivano in Riviera per stendersi al sole come lucertole; spiagge in certi casi affollate e tanti bagnanti. Moltissimi i turisti a San Fruttuoso con la spiaggia finalmente libera dai vincoli del distanziamento e della complessa prassi per accedervi in estate. Posteggi difficilmente reperibili in tutta la Riviera e un’altra giornata positiva per i locali rimasti aperti. Un ottobre che, giorni dell’allerta a parte, continua a richiamare turisti non solo nel fine settimana. Le prenotazioni nelle case-vacanza ci sono fino ai primi di novembre, soprattutto da parte di europei. Il rientro a casa è iniziato fin dalle 16 quando in A-12 direzione Genova si sono verificati rallentamenti e code per il traffico intenso.

