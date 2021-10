Recco: Salvini tra i suoi al gazebo per il referendum Giustizia - LevanteNews

Il leader della Lega Matteo Salvini da ieri a Recco dove ha trascorso la motte a Mulinetti nella casa di famiglia, era atteso questa mattina al gazebo organizzato dal suo partito per raccogliere le firme relative al referendum sulla giustizia. Nella foto, con Salvini, l’europarlamentare Marco Campomenosi, il vicesindaco di Avegno Hugo Santoro, l’assessore più giovane della Liguria, il recchese Davide Manerba e l’assessore metropolitano nonché consigliere di Recco Ftanco Senarega. La Lega a Recco sembra avere perso smalto, soprattutto perché non sufficientemente incisiva sulle decisioni della giunta; in particolare sulle concessioni relative ai dehors.