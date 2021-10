Rapallo: grandi opere, da domani al via la soletta del San Francesco - LevanteNews

Dopo un ulteriore slittamento, domani è prevista a Rapallo la consegna dei lavori per lo smantellamento e la ricostruzione della soletta del San Francesco, dal punto dove si erano interrotti i lavori alla piazzetta Ruffni compresa. Ad aggiudicarsi l’appalto, il Consorzio stabile Poliedro di Parma e la Mi.cos S.p.a di Roma, aggiudicatario dell’appalto.

Il cantiere sarà montato nei giorni successivi, poi l’inizio dei lavori complessi che avranno inevitabili ripercussioni sul traffico. Il responsabile della polizia urbana Eugenio Rovetta ha certo l’esperienza e la professionalità per organizzare la viabilità al meglio, secondo le esigenze del cantiere e le necessità della città.

Scontati in ogni caso0 i mugugni, le proteste, le speculazioni anche politiche. Tutti sanno i motivi per cui si è protratta la prima fase dei lavori dovuta solo parzialmente alla mareggiata per cui il Comune è arrivato a un contenzioso con la vecchia ditta appaltatrice. Come tutti sanno, se il Comune avesse aspettato i fondi dello Stato per effettuare l’oprera, anziché coofinanziarli con la Regione, sarebbero ancora fermi al palo; i soldi dello Stato sono arrivati solo recentemente e coprono una parte limitata del costo. Senza contare che le chiusure notturne dell’A-12 avrebbero creato una situazione caotica, considerato che la vecchia soletta non avrebbe potuto reggere il passaggio dei tir.

Il rifacimento della copertura del torrente San Francesco, è stata fortemente voluta dall’amministrazione di Carlo Bagnasco e Pier Giorgio Brigati, sia per diminuire il rischio idrogeologico, sia per garantire il passaggio anche dei mezzi pesanti sulla soletta ormai obsoleta e a rischio crollo.