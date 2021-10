Rapallo: Circolo Pd, solidarietà alla senatrice Liliana Segre - LevanteNews

Da Gianluca Cecconi, segretario del Circolo Pd Rapallo

Il circolo del PD Rapallo vuole esprimere piena solidarietà alla Senatrice Liliana Segre. Gli insulti e le minacce, che nel corso della manifestazione contro il Green pass di Bologna, Le sono stati indirizzati contro non sono più tollerabili!

Queste persone dovrebbero vergognarsi dei loro comportamenti e andrebbero denunciate.

Liliana Segre è una persona speciale, il simbolo della memoria storica di ciò che è successo e che non deve più

accadere.

Rivendichiamo con orgoglio di averla proposta per la cittadinanza onoraria a Rapallo.

Il direttivo e segreteria del PD Rapallo