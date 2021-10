Rapallo: bambini ortolani al parco delle Fontanine - LevanteNews

Da Mariabianca Barberis, Presidente dell’Associazione Culturale “Parco delle Fontanine”

E’ stata una bellissima giornata: il Parco era strapieno di bambini con i loro genitori e si sono divertiti tutti quanti. I bambini hanno potuto avere un libro messo a disposizione da una nostra socia, poi hanno pitturato un vasetto nel quale l’agronomo Fabio Costantini ha messo un seme, poi hanno piantato le fave nell’orto del Parco. Hanno fatto merenda con i prodotti messi a disposizione da Latte Tigullio e hanno concluso gustando le castagne cotte dai ragazzi del gruppo Nassa.

Vi mando questo resoconto perché ritengo che queste iniziative siano importanti per creare una proficua collaborazione con chi frequenta i Parchi e per riuscire a rispettarli , mantenerli in ordine e puliti, e per sconfiggere i vandalismi.