Rapallo: a Santa Maria il padel batte il calcetto (2 a 1) - LevanteNews

A Rapallo altri due campi da padel. Nasceranno a Santa Maria del campo, in un terreno di proprietà dell’Istituto per il sostentamento del clero di Chiavati e prenderanno il posto di un campo da calcetto a cinque. La richiesta è stata avanzata dalla società Tennis Club Santa Maria, cooperativa dilettantistica. La proposta ha avuto l’assenso della Soprintendenza. I due campi occuperanno 400 metri quadrati contro i 560 del campetto da calcio.

L’impianto verrà realizzato con montanti in acciao ancorati al suolo e “pareti” in vetro alternate con metallo. Verrà proseguita la protezione in rete metallica che recinta i due attigui campi da tennis. La giunta comunale ha approvato il progetto.