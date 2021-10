Pallanuoto/ Bogliasco di bronzo all'Eurochocolate di Perugia - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del Bogliasco 51. Di Marco Tripodi

Si apre con un risultato benaugurante la stagione agonistica delle giovanili del Bogliasco.

Nel prestigioso torneo Eurochocolate di Perugia, giunto alla sua ottava edizione, l’Under 14 e l’Under 16 biancazzurre imbottite di molti giocatori sotto leva anche di diversi anni hanno conquistato un meraviglioso terzo posto. Il piazzamento è dato dalla somma dei risultati raggiunti complessivamente nelle due categorie dalle formazioni guidate rispettivamente da Davide Martinero e Marco Sbolgi, con la prima classificatasi quarta nel proprio torneo e la seconda giunta sul gradino più basso del podio nel suo.

L’avventura dei ragazzi della Tana delle Tigri in terra umbra si è conclusa questo pomeriggio, al termine di una tre giorni ricca di sfide, emozioni e divertimento. Caratteristiche immancabili in un torneo dimostratosi ancora una volta di altissimo livello, anche grazie all’organizzazione impeccabile messa in campo dai padroni di casa della Libertas Perugia. La partecipazione di ben otto società provenienti da cinque diverse regioni d’Italia e ognuna presente sia nella categoria Under 14 che in quella Under 16, ha permesso a questa tre giorni di pallanuoto di trasformarsi in una sorta di trampolino di lancio per l’ormai imminente nuova stagione.

Per i risultati di tutte le partite si rimanda all’apposita sezione presente nel sito www.1X2pallanuoto.com

Questi i ragazzi del Bogliasco che hanno partecipato ad Eurochocolare 2021:

UNDER 14 (con quattro Acquagol): Lorenzo Olcese, Francesco Canepa, Andrea Ferrando, Giovanni Donato, Gabriele Marongiu, Tommaso Albasini, Gregorio Davico, Mattia Isetta, Lorenzo De March, Enrico Poggi, Elio Cecioni, Filippo Finamore, Massimo Fabbri. All. Davide Martinero.

UNDER 16: Francesco Poggi, Giovanni Medri, Giovanni Giunto, Davide Ingala, Giulio Mannai, Tommaso Oliveri, Mattia Bini, Tommaso Bozzo, Lorenzo Minuto, Lorenzo Alberti, Matteo Chiarlo, Edoardo Uva, Riccardo Tardivelli. All. Marco Sbolgi.