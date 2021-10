Levante: tempo di corbezzoli, ecco dove si possono trovare - LevanteNews

Dalla pagina Facebook di Regione Liguria

È tempo di corbezzoli in Liguria! Li conoscete? Chiamato anche “ciliegio marino”, il corbezzolo è un piccolo arbusto che cresce all’interno della macchia mediterranea e al limite dei boschi di leccio: ama il sole e in autunno si ricopre di bacche rosse dal sapore dolciastro

In Liguria sono tanti i punti in cui poterli trovare (e assaggiare!), come sul promontorio di Portofino e sulle alture di Framura e Moneglia

Sapevate che il corbezzolo viene anche definito simbolo del tricolore? Questo per la combinazione di colori che presenta in questa stagione: il verde delle foglie, il rosso dei frutti maturi e il bianco dei fiori