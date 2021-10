La responsabilità dei sudditi - LevanteNews

La questione etico-sociale afferente all’assunzione della responsabilità è tanto articolata, quanto astratta, malgrado ogni ambito dell’esistenza quotidiana, a vario titolo, ne sia interessato e talvolta compromesso.

Dissimilmente dalle tre dimensioni dello spazio in cui convenzionalmente agisce ogni corpo solido terreno (in specie, umano), in due dimensioni pare invece agire l’umano senso della responsabilità: tra la dimensione subalterna di chi deve assumersela in prima persona & la dimensione autoritaria di chi la può costituire e poi delegare agli altri.

Molte circostanze nel tempo hanno consentito di osservare e di capire come e quanto si possibilizzino tali vacanze di responsabilità nell’esercizio del potere, anche quando conformato, come oggidì, in forma democratica.

Per estendere brutalmente il concetto, ogni condizione sociale che subisce una qualsivoglia pressione dal potere costituito distingue ipso facto la collettività in sudditi mansueti, che accolgono di default i provvedimenti dell’autorità in quanto tali, e in sudditi selvatici, la cui disponibilità all’accoglienza pre-vede strumenti informativi atti a comprenderne le ragioni.

La lettura della Storia più o meno recente non tarda a narrare di vari metodi del potere, di assolutismi illuminati e di sistemi di inculcamento di massa, a fronte di una convincibilità popolare come dato statistico risaputo.

Ad esempio, senza coinvolgere riferimenti storici im-pertinenti, l’odierna gestione burocratica del fenomeno pandemico ha messo in campo, a colpi di mainstream, informazioni a senso unico di marcia e provvedimenti a corredo di cui la responsabilità é stata d’emblée recapitata ai sudditi.

Per questo, una parte del (ex) popolo sovrano si oppone a tal pensiero mainstream e intraprende la strada ribelle del contro-pensiero, anche in vista dell’ evanescente eticità delle Istituzioni quando costituisce doveri in capo ai cittadini senza contrappesarli coi propri.

Vano pretendere pubbliche disamine in progress sull’efficacia delle decisioni assunte (contesto che per istinto riporta al passato del cosiddetto “effetto concorde”). Nondimeno, registrare un contesto in cui l’ Autorità, carte alla mano, pare defilarsi, merita una riflessione complessiva di sdegno. Viepiù rafforzata da un sistema di potere che non-prefigura per il BelPaese, nemmeno a livello argomentativo, l’orizzonte costituzionale del voto elettorale.