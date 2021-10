Entella: il Point aperto anche domenica per l’acquisto dei tagliandi d’accesso - LevanteNews

Dal sito ufficiale della Virtus Entella

Voltare immediatamente pagina. È questo il dictat in casa Entella a soli tre giorni dal prossimo impegno di campionato. Martedì sera, infatti, con fischio d’inizio alle 21, i biancocelesti ospiteranno la Vis Pesaro. La prevendita per assistere al match è attiva da venerdì scorso e oggi (domenica 17 ottobre) l’Entella Point sarà aperto tutto il giorno per poter acquistare il proprio tagliando d’accesso.

Ricordiamo, inoltre, che il giorno della partita la biglietteria dello stadio resterà chiusa, sarà, invece, possibile prenotare il proprio posto online sul nostro sito ufficiale e all’Entella Point che, naturalmente, sarà aperto anche lunedì e martedì.