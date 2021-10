Camogli: escursionista nella scarpata, con l'elicottero al San Martino. Il video - LevanteNews

Un pensionato stava percorrendo con i familiari il sentiero che collega Ruta a Caravaggio e che attraversa il monte Esoli. L’escursionista ha messo un piede in fallo ed è scivolato in una scarpata provocandosi un brutto trauma cranico. Sul posto i Volontari del soccorso di Ruta, i colleghi del Soccorso alpino ed i Vigili del fuoco di Rapallo. L’area è stata raggiunta da un elicottero dei Vigili del fuoco che è riuscito a trovare uno spazio dove atterrare. L’escursionista è stato stato portato a bordo al velivolo che lo ha trasportato al pronto soccorso del San Martino in codice giallo. L’infortunio è avvenuto alle 16.30 circa.

Dall’ufficio documentazione dei Vigili del fuoco

Intervento congiunto fra Vigili del fuoco e Soccorso Alpino, questo pomeriggio sul sentiero che conduce da Ruta a Caravaggio, per soccorre un escursionista che in seguito ad una caduta aveva riportato un trauma cranico con lacerazione. Giunte sul posto le squadre, il personale medico del Soccorso Alpino ha stabilizzato il ferito, mentre i Vigili del fuoco hanno prestato assistenza all’elicottero VF Drago che ha verricellato il ferito e lo ha condotto all’ospedale.

A questo link il video

https://cloud.vigilfuoco.tv/s/Yk45nDSfr2tkZnb