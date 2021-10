A12: cantieri notturni, raffica di chiusure in Riviera - LevanteNews

Sarà una settimana caratterizzata da una raffica di chiusure notturne sulla A12 a causa dei numerosi cantieri per i lavori. Il tutto dopo una domenica di code a causa dei restringimenti di carreggiata e degli incolonnamenti di chi ha deciso di passare una bella giornata in Riviera complice il clima mite.

Si parte domani quando dalle 22 alle 6 di martedì è chiuso il casello di Recco in entrata verso Livorno. Sempre il 19 ottobre dalla mezzanotte alle tre è chiusa per lavori l’uscita del casello di Rapallo provenendo da Genova e il tratto compreso tra Nervi e Recco per consentire attività di ispezione e manutenzione degli impianti nelle gallerie con contestuale chiusura dell’area di servizio “Sant’Ilario sud”.

Ma non è finita qua, perché per consentire attività di ispezione delle barriere antirumore, in orario notturno, dalle 22:00 di martedì 19 alle 6:00 di mercoledì 20 ottobre, sarà completamente chiusa la stazione di Chiavari, in entrata e in uscita. Mentre per consentire attività di ispezione e manutenzione delle gallerie, in orario notturno, dalle 22:00 di mercoledì 20 alle 6:00 di giovedì 21 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Rapallo e Chiavari, verso Sestri Levante.

A completare una settimana di lavori è prevista la chiusura del casello di Lavagna in entrata in uscita, di Sestri Levante e infine per consentire attività di ispezione e manutenzione delle gallerie, in orario notturno, dalle 00:00 alle 6:00 di sabato 23 ottobre, sarà completamente chiusa la stazione di Genova est, in entrata e in uscita.