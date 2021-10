Dalla pagina Facebook del comune di Sestri Levante

In occasione della manifestazione 𝐏𝐫𝐨𝐭𝐞𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐂𝐢𝐯𝐢𝐥𝐞 𝐢𝐧 𝐟𝐞𝐬𝐭𝐚 prevista per domani, domenica 17 ottobre a partire dalle 14:30 un tratto di mare antistante Baia delle Favole, in corrispondenza dell’evento, sarà interdetto dalle ore 16 alle ore 17 per permettere lo svolgimento di un’esercitazione con elicottero.