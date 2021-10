Ruta: via Chiesa Vecchia, problemi di viabilità - LevanteNews

Interpellanza di Agostino Bozzo, consigliere comunale di “Camogli nel Cuore”.

Il sottoscritto Consigliere Comunale, preso atto che in Via Chiesa Vecchia di Bana tra i civici 25 e 26 sono state poste catene ai margini della strada ed inoltre un veicolo incidentato è abbandonato nel parcheggio al lato opposto al civico 26. Considerando che tutto ciò crea problemi per i cittadini che ivi risiedono

Interpella per conoscere se si ritiene di intervenire con urgenza a norma di legge nei confronti di quanto sopra citato.