RASSEGNA STAMPA. Asl 4: covid, ieri altri 11 contagiati - LevanteNews

Oggi, sabato 16 ottobre, auguri a Edvige. Mercati settimanali: Deiva Marina; Sestri Levamte. Proverbi: “L’olio e la verità tornano alla sommità”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Pianeta covid: “Asl 4, ancora 11 nuovi contagiati ; gli ospedalizzati a Sestri Levante sono 3”; “Green pass, protesta alla Fincantieri, ma gli operai entrano”; “Assurdo contestare il certificato dopo averlo invocato per aprire”; “Bus, pochi turni scoperti”; “Chiudo il negozio una settimana per riflettere”; “Asl 4, sospesi 4 operatori”; “Altre 4 classi in quarantena”; “A Camogli l’app funziona”; “Municipio di Chiavari, un solo sospeso”; “Aprica servizio garantito ma con un numero inferiore di lavoratori”; “Sestri Levante, alla piscina dei Castelli si torna a ballare”. Spiagge: fondi della Regione per il ripascimento.

Sestri Levante: Muzio chiede lumi a Toti sull’ospedale. Sestri Levante: rinviato lo screening su vista e diabete. Sestri Levante: protezione civile in festa. Chiavari: Roberta Pinotti “Difesa comune per un’Europa più forte”. Chiavari: il pianeta degli uomini proiettato in finale. Chiavari: Consorzio Tassano, il resoconto. Chiavari: via ai corsi di cultura.

Fontanabuona: tunnel opera epocale. Ne: si schianta con l’ape, muore pensionato. Borzonasca: Sopralacroce, riaperta ieri la strada provinciale.