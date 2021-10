Rapallo: l'incontro sul parco di Portofino organizzato dal Pd - LevanteNews

Il sindaco di Riomaggiore Fabrizia Pecunia, presente a Rapallo al convegno sul futuro del parco nazionale di Portofino, è stata ascoltata con grande attenzione, così come era avvenuto in un precedente analogo incontro organizzato a Camogli. Particolare successo ha ottenuto Marco Del Pino che ha spiegato con grande passione la svolta arrivata da una decisione e una azione degli “Amici Monte di Portofino” di cui è vicepresidente. Ai lavori, coordinati da Gianluca Cecconi segretario del Circolo Pd rapallese hanno partecipato il consigliere regionale Fabio Tosi e la consigliera comunale di Rapallo Isabella De Benedetti (entrambi 5 Stelle). Tra il pubblico l’onorevole Roberto Traversi. Assente Luca Garibaldi a Roma per portare la solidarietà alla Cgil.