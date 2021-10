Rapallo, al Macera e Gallotti si entra esibendo il certificato verde - LevanteNews

Dal Psm Rapallo

Ricordiamo che per accedere nei due impianti sportivi comunali Macera e Gallotti, durante le manifestazioni sportive (partite, allenamenti congiunti, etc.), verrà chiesto al pubblico di esibire il certificato Greenpass (digitale o cartaceo e per favore NO FOTO che non vengono riconosciute dalla fotocamera) o certificato medico di esenzione o altro.

Pertanto veniteci incontro senza polemiche, battute di spirito, “ce l’ho a casa”, anche perché come risaputo tali controlli o normative dipendono da protocollo federali o sanitari e non dalle singole società sportive. Bastano pochi secondi, sia per voi che per noi! Grazie!