Pallanuoto: la Pro Recco supera nettamente Posillipo - LevanteNews

Dall’ufficio stampa della Pro Recco Nuoto e Pallanuoto

La Pro Recco fa suo il match con il Posillipo valido per la seconda giornata di campionato: nella piscina comunale di Santa Maria Capua Vetere i biancocelesti si impongono per 3-12.

Mister Sukno concede un turno di riposo a Loncar, con Aicardi e Hallock ai due metri. Sui campani si abbatte subito la furia Di Fulvio: alzo e tiro vincente dopo 17 secondi, controfuga capitalizzata da Younger nell’azione successiva e tiro sotto l’incrocio per lo 0-3 quando sono trascorsi appena due minuti e mezzo di gioco. Echenique rimpingua il bottino, Del Lungo supportato da una difesa attenta spegne quattro superiorità numeriche del Posillipo e allora Zalanki, un secondo prima della sirena, chiude il tempo sullo 0-5.

La ripartenza di Echenique inaugura il secondo tempo. Il primo gol dei padroni di casa arriva dopo oltre nove minuti di gioco: un controfallo spalanca la strada a Lanfranco che non può sbagliare l’1-6. A 100 secondi dal cambio campo Younger, con l’uomo in più, sigla la sua seconda marcatura con un diagonale basso che non lascia scampo a Spinelli. Superiorità che i biancocelesti sfruttano ancora nell’azione corale che permette ad Hallock di depositare comodamente in rete la palla dell’1-8 che chiude il quarto.

Nel terzo tempo i biancocelesti sfruttano la vena realizzativa di Younger ed Echenique che calano il tris personale e aumentano il divario: agli ultimi otto minuti si va così sul risultato di 2-10.

Sukno manda il neo papà Negri a difendere la porta dei campioni d’Europa. Subito Aicardi con un tap-in vincente sul secondo palo, poi Di Fulvio – tre gol anche per lui – trova un lungolinea imparabile per Spinelli (2-12). Nulla può neppure il numero 13 biancoceleste sul tiro di Radonjic, in superiorità, che inchioda il punteggio sul 3-12.

Domani Ivovic e compagni voleranno ad Atene per un common training con l’Olympiacos fino a giovedì.

CN POSILLIPO-PRO RECCO 3-12

CN POSILLIPO: Lindstrom, Iodice, Somma, E. Aiello, A. Picca, Briganti, M. Tkac, J. Lanfranco 1, M. Di Martire 1, M. Cali’, N. Radonjic 1, P. Saccoia, R. Spinelli. All. Brancaccio

PRO RECCO: M. Del Lungo, F. Di Fulvio 3, G. Zalanki 1, P. Figlioli, A. Younger 3, Z. Bertoli, N. Presciutti, G. Echenique 3, B. Hallock 1, A. Velotto, M. Aicardi 1, G. Cannella, T. Negri. All. Sukno

Arbitri: Frauenfelder e Nicolai