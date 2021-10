Nel pomeriggio attorno alle 15, a Neirone, in alta Fontanabuona, un’auto con due coniugi a bordo è finita per cause imprecisate fuori strada nei pressi dell’ufficio postale, fermandosi nella fascia sottostante. Sul posto il 118 con le pubbliche assistenze della Croce Rossa di Gattorna e Cicagna ed i vigili del fuoco di Chiavari. Marito e moglie fortunatamente sono usciti dall’abitacolo pressoché illesi.