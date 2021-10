Moconesi: prossima settimana stop ai lavori sulla Ferrada-Cornia - LevanteNews

Dalla pagina Facebook del sindaco di Moconesi

Come anticipato a fine luglio sono in corso i lavori (finiranno prossima settimana) di manutenzione della strada comunale Ferrada – Casareggio – Cornia.

Interventi che, sempre nel corso della prossima settimana, proseguiranno in località Sottanego e sulla strada di Moconesi Alto in corrispondenza del bivio Lavaggi, sempre in questo tratto partiranno a breve i lavori di messa in sicurezza e consolidamento della frana che interessa e restringe la careggiata di marcia.