Leivi: fiamme vicino alle case in un oliveto abbandonato - LevanteNews

Un incendio si è sviluppato questa mattina alle 10.30 circa a Leivi in località Curlo, sopra al ristoratnte Rostio, tra le vie Ortensie e mimose. Sono intervenute due squadre di vigili del fuoco da Chiavari e Genova, con il coordinamento del “Direttore delle operazioni di spegnimento” (Dos). In appoggio anche l’intervento dell’elicottero antincendi della Regione Liguria che ha prelevato l’acqua a Carasco dal torrente Lavagna; impegnandosi in decine di viaggi. Il pericolo remoto era che il fuoco si avvicinasse alle case.

Sul posto anche il sindaco di Leivi Vittorio Centanaro: “Il fuoco è stato spento vero le 14.00 e resta da fare la bonifica. Il terreno interessato, un tempo coltivato a oliveto, è abbandonato da anni e la vitalba ha coperto ogni albero; inoltre vi è stata la siccità. Una autentica bomba che, grazie all’intervento di vigili del fuoco ed elicottero è stata disinnescata; il fuoco circoscritto e spento in poche ore; le cause non si conoscono; sul posto c’erano i carabinieri che indagheranno per capire se all’origine vi è stato un fuoco di pulzia o meno”.