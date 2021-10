Lega Pro: l'Entella soffre le trasferte, il Siena vince 1-0 - LevanteNews

Siena: Lanni; Milesi, Terzi, Terigi; Mora, Bianchi, Pezzella, Cardoselli, Disanti; Varela, Guberti. All. Gilardino.

Entella: Paroni; Cleur, Coppolaro, Silvestre, Cicconi; Dessena, Paolucci, Karic; Schenetti; Capello, Lescano. All. Volpe.

La Virtus Entella ha il mal di trasferta: il Siena vince 1-0 con il gol di Varela all’80. Gennaro Volpe inserisce Cleur a destra e Cicconi a sinistra con la coppia confermata Coppolaro-Silvestre. In mezzo insieme a Dessena e Paolucci c’è Karic mentre Schenetti supporta la coppia Capello-Lescano.

Un primo tempo con la Virtus Entella che ci prova più del Siena a cercare il vantaggio ma prima Lescano non trova la conclusione e poi Capello impegna Milesi bravo a dire no. Per i padroni di casa è l’ex Cardoselli a cercare il gol trovando il muro di Cicconi.

Nel secondo tempo il Siena alza il ritmo ma prima Varela e poi Disanto non riescono a superare la difesa della Virtus Entella. Successivamente tocca ad Acquadro e Karlsson ma ancora una volta Paroni dice no. All’80 il Siena trova il gol vittoria su calcio di rigore realizzato da Varela. Nel recupero Disanto potrebbe fare il 2-0 ma manda fuori.

Per la Virtus Entella un passo indietro rispetto al pareggio ottenuto in casa contro il Pescara. Martedì al Comunale arriva la Vis Pesaro: i biancazzurri devono tornare alla vittoria per dare una svolta a un inizio di stagione difficile.